В Госдуме отказались менять правила эвакуации машин на штрафстоянку

Власти отказались менять правила эвакуации машин на спецстоянку. Комитет Госдумы по госстроительству отклонил законопроект, подразумевающий корректировку правил принудительного перемещения автомобилей на штрафстоянку за неправильную парковку и внесение в КоАП нормы, которая позволит владельцам транспортных средств доставать документы на технику, если она осталась в салоне. По мнению депутатов, действующие требования исчерпывающие и не нуждаются в доработке.

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Документ предполагал внесение поправок в статью 27.13 КоАП, где описан процесс эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями ПДД. Сегодня инспекторы МАДИ или ГИБДД обязаны прекратить перемещение, если водитель появился и выразил готовность самостоятельно устранить причину задержания. В этом случае машину должны снять с платформы эвакуатора, а нарушителю выписать штраф.

Однако, согласно действующему законодательству, автомобилист обязан предъявить гаишникам СТС и полис ОСАГО. В ряде случаев сделать это невозможно, так как граждане могут хранить документы в машине. Если техника уже стоит на платформе и опломбирована, формально у инспекторов нет оснований для прекращения эвакуации.

В думском комитете нововведения не поддержали, так как действующие нормы являются «ясными, недвусмысленными и определёнными», а также «содержат необходимые гарантии защиты прав физических и юридических лиц». В отрицательном отзыве также говорится о риске «злоупотреблений водителей, направленных на силовое прекращение эвакуации автомобиля».

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить эвакуацию автомобилей инвалидов-нарушителей. Транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид» хотят запретить перемещать на штрафстоянку за неправильную парковку. По мнению главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветераном Ярослава Нилова, нарушителям с ограниченными возможностями сложно вызволять свою технику со спецстоянки, так что можно ограничиться перемещением их машин на ближайшее место, где они никому не мешают.