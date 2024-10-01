Changan CS75 Plus получил ОТТС и готов стартовать в России

Как стало известно "Российской газете", компания Changan получила одобрение типа транспортного средства на новый CS75 Plus, поэтому укладывается в ранее озвученные сроки вывода модели на российский рынок.

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Ранее "РГ" рассказывала, что новинка для российского рынка появится до конца октября, но важный нюанс - пока доподлинно неизвестно, какая именно версия будет представлена в РФ - обновление второй генерации, третьей ли, но точно не новое четвёртое поколение, вышедшее в Китае в конце сентября.

Из подробностей о нашем CS75 Plus известно, что кроссовер получит 8-диапазонный "автомат" Aisin и адаптационный пакет для российских условий. Заявленные двигатели: 1.5 и 2.0 литра мощностью 188 и 233 л.с.

Купить Changan CS75 Plus в дореформенной версии можно в настоящее время от 2 850 000 рублей.