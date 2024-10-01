Ford улучшил кроссовер Equator Sport для Китая

В Китае обновился Ford Equator Sport, который можно купить и в России. Под названием Equator Sport на китайском рынке представлен укороченный пятиместный вариант модели Equator — производством обоих кроссоверов занимается совместное предприятие Jiangling Ford. Equator Sport, как и трехрядный Equator, неофициально возят в Россию и продают за 2,3−3 миллиона рублей. Теперь же в КНР стартуют продажи улучшенной Sport-версии, и не исключено, что через некоторое время такие автомобили доберутся и до нас.

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Equator Sport преобразился снаружи и внутри. У кроссовера новое «лицо» с иной радиаторной решеткой и пересмотренной оптикой, изменился и дизайн бамперов. В целом экстерьер стал выглядеть более современно и спортивно. Палитра цветов кузова пополнилась новыми оттенками, а в топовых комплектациях теперь доступны 20-дюймовые диски с оригинальным оформлением, хотя «в базе» они по-прежнему 18-дюймовые.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

В салоне улучшения носят точечный характер: слегка изменилась форма цифровой передней панели, которая, как и раньше, состоит из двух 12,3-дюймовых экранов. Для мультимедийной системы заявлен новый процессор Qualcomm Snapdragon 8155, аудиосистема с 10 динамиками и функция активного шумоподавления. Из опций китайцам обещаны камеры кругового обзора и фирменный «фордовский» полуавтопилот Co-Pilot 360.

Так как это лишь рестайлинг в середине жизненного цикла, моторная гамма не изменилась. В Китае Equator Sport предлагается с «турбочетверкой» 1.5 EcoBoost мощностью 170 лошадиных сил, пару которой составляет семиступенчатый «робот». Привод у такого кроссовера только передний. Позже появится гибридная модификация с тем же ДВС, но на 150 сил, и 82-сильным электродвигателем. Гибриду достанется литий-железо-фосфатная батарея CATL емкостью 18,4 киловатт-часа, которая обеспечит до 95 километров хода на чистом электричестве.

Продажи стартуют в ближайшее время, тогда же объявят цены. Пока в Китае продается дореформенный Ford Equator Sport стоимостью от 127 до 165 тысяч юаней (1,68−2,18 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). В России за автомобиль 2023 года просят 2,3−3 миллиона рублей, а кроссовер 2024 года выпуска обойдется примерно в 3,4 миллиона рублей.