Российские перевозчики предупредили о дефиците фур

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщила о риске возникновения дефицита фур в РФ. Она обратилась по данному вопросу в Минпромторг, передают «Известия».

Нехватка фур может наблюдаться из-за роста на 85% ставок утильсбора с 1 октября и неподъемного лизинга в 27–29%, пояснила ассоциация в письме ведомству. В ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» указывают также на рост размера налоговых платежей, которые начисляются на полную стоимость транспортного средства с учетом утильсбора. По словам участников рынка, этот фактор наряду с повышением ключевой ставки существенно затруднил обновление парка автоперевозчиков.

В связи с сокращением импорта в 2025 году может не хватить новых седельных тягачей грузоподъемностью 18–20 т. В этом сегменте производственные мощности российских предприятий ограничены на уровне 20 тыс. штук в год, тогда как потребность рынка приближается к 50 тыс.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января—августа он увеличился более чем на 50% к прошлому году, а предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские.