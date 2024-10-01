В России подорожали автомобили Geely

Автомобили Geely подорожали на 64 000 рублей. Модели китайского производителя Geely подорожали на 38−64 тыс. рублей, выяснила редакция Quto в ходе регулярного мониторинга цен. Изменения не коснулись только автомобилей Coolray и Okavango. На все остальные машины в модельном ряду Geely переписал ценники. Так, заметнее всего стал дороже Geely Atlas.

Кроссовер Atlas Pro подорожал меньше других моделей — на 38 тыс. рублей. Его актуальная стоиомость составляет от 2 836 990 рублей.

Популярный кроссовер Geely Monjaro теперь стоит от 4 326 990 рублей — плюс 52 тыс. рублей. При этом сохранилась прямая скидка от производителя в размере 200 тыс. рублей.

Седан Geely Emgrand подорожал на 53 тыс. рублей. Его новая стоимость стартует с отметки 2 112 990 рублей без учёта прямой скидки. Акция от производителя сохранялись, прямая скидка составляет 125 тыс. рублей.

Седан Geely Preface стал дороже на 56 тыс. рублей. Теперь он стоит от 3 055 990 рублей.

Кроссовер Geely Atlas теперь продаётся минимум за 3 293 990 рублей — плюс 64 тыс. рублей к предыдущему ценнику.

Один из крупнейших концернов в мире не может продать машины годами

В прошлый раз Geely переписывал свои цены в начале сентября. Тогда в российском офисе китайского бренда обновили прайс-листы седана Emgrand и кроссовера Atlas Pro. Оба подорожали на 20 тыс. рублей.