В Белоруссии появится обновленный Oting Паладин, но под другой маркой

В Беларуси стартуют продажи обновленного Oting Паладин. Рамный внедорожник Oting Паладин продается на российском рынке с весны этого года: он построен на платформе Nissan Terra и оснащен бензиновым двигателем Mitsubishi. Скоро модель доберется и до Республики Беларусь, но там она будет продаваться под именем Dongfeng Paladin New. Как можно догадаться по названию, это будет обновленный вариант Паладина.

© Motor.ru

Портал «Китайские автомобили» пишет, что одновременно с белорусской премьерой Dongfeng Paladin состоится и первая официальная презентация новой экспортной модификации. От внедорожника, который продается в России, новинка отличается иным оформлением передка с более крупной радиаторной решеткой с другим рисунком и модернизированной оптикой. Паладин слегка подрос в габаритах из-за новых бамперов, дорожный просвет же остался прежним и составляет 215 миллиметров.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

В салоне изменения более заметны. На передней панели обновленного Паладина установлен вертикально ориентированный планшет мультимедийной системы диагональю 12 дюймов, а сам интерьер выглядит наряднее за счет декоративных вставок темно-золотистого цвета.

Под капотом у внедорожника — турбомотор Mitsubishi 4K3 объемом 2,0 литра, который развивает 218 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Пару ему составляет восьмидиапазонный автомат ZF. У Паладина рамная конструкция и жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов.

Импортером Dongfeng в Республике Беларусь выступает компания «Автопромсервис», которая и договорилась о поставках внедорожников с китайского завода Zhengzhou Nissan. На автомобили распространяется гарантия три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Цены пока не объявлены.

В России дореформенный Oting Паладин стоит от 3 799 000 рублей за моноприводную версию до 4 499 000 рублей за самый дорогой полноприводный вариант в максимальной комплектации (без учета скидок).