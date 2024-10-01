Юрист объяснил, сколько дней есть у водителя на оспаривание штрафа. Юрист Илья Русяев уточнил — этот срок нужно строго соблюдать. Если его пропустить без уважительной причины, шансы на успешное обжалование уменьшаются.

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Эксперт напомнил, что право на обжалование гарантировано любому автовладельцу согласно Кодекса об административных правонарушениях РФ. По словам юриста, комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, как и любая автоматизированная система, могут ошибаться, и данное право в ситуации с несправедливым штрафом поможет отстоять интересы водителя.

Ранее стало известно, что в России нарушитель на моноколесе не подлежит никакому наказанию. Это средство индивидуальной мобильности способно разгоняться до 180 километров в час. При его довольно доступной цене (от 400 тысяч рублей) скорость распространения моноколёс в мегаполисах скоро достигнет серьёзных масштабов, как и проблем, которые подкидывают эти участники дорожного движения. В настоящее время нет никаких нормативных актов в отношении пользователей моноколёс, как их штрафовать — никто не знает.

По словам автоэксперта Владимира Сажина, проблема в том, что этот вид СИМ нельзя идентифицировать как транспортное средство, но в критической ситуации это полноценный участник ДТП, который способен нанести ущерб и должен отвечать за это.