Оспорить штраф может любой водитель, главное — уложиться в сроки
Юрист объяснил, сколько дней есть у водителя на оспаривание штрафа. Юрист Илья Русяев уточнил — этот срок нужно строго соблюдать. Если его пропустить без уважительной причины, шансы на успешное обжалование уменьшаются.
Эксперт напомнил, что право на обжалование гарантировано любому автовладельцу согласно Кодекса об административных правонарушениях РФ. По словам юриста, комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, как и любая автоматизированная система, могут ошибаться, и данное право в ситуации с несправедливым штрафом поможет отстоять интересы водителя.
Ранее стало известно, что в России нарушитель на моноколесе не подлежит никакому наказанию. Это средство индивидуальной мобильности способно разгоняться до 180 километров в час. При его довольно доступной цене (от 400 тысяч рублей) скорость распространения моноколёс в мегаполисах скоро достигнет серьёзных масштабов, как и проблем, которые подкидывают эти участники дорожного движения. В настоящее время нет никаких нормативных актов в отношении пользователей моноколёс, как их штрафовать — никто не знает.
По словам автоэксперта Владимира Сажина, проблема в том, что этот вид СИМ нельзя идентифицировать как транспортное средство, но в критической ситуации это полноценный участник ДТП, который способен нанести ущерб и должен отвечать за это.