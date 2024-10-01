В бюджет добавили средства для поддержки спроса на новые автомобили

Стало известно, сколько денег потратят на льготные программы для автомобилей. Власти выделили средства на программы льготного автокредитования и лизинга в 2025 году. На автокредиты потратят 18,06 млрд рублей, а на лизинг — 11 млрд рублей. В 2026−2027 гг. на те же цели планируют направить по 19,72 млрд и 11 млрд рублей соответственно. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующие годы.

Программы льготного кредитования помогают продавать отечественные автомобили. Она распространяется на машины стоимостью до 2 млн рублей. В эту цену входят все модели Lada, УАЗ, ГАЗ массой до 3,5 тонны и кроссовер Haval Jolion, который выпускают под Тулой. Ещё можно купить электромобили, которые выпускаются в России, со скидкой 35%. Это Evolute, «Москвич 3Е» и «Амберавто А5».

Программой льготного кредитования могут воспользоваться работники сфер образования и медицины, участники СВО и члены их семей, лица с ограниченными возможностями, а также семьи с ребёнком, живущие на Дальнем Востоке.

В 2024 году на автокредиты было выделено 17,3 млрд рублей, а на льготный лизинг — 9 млрд рублей. Все средства закончились ещё в июне. Затем в середине сентября выделили ещё 6,5 млрд рублей на льготное автокредитование и 8 млрд рублей на лизинг.

Кроме того, в проект бюджета на следующие годы заложено получение средств от индексации утильсбора. В 2025 году они составят 2,01 трлн рублей, а в 2027 году — 2,71 трлн рублей. В этом году размер сбора оценивался в 1,07 трлн рублей.