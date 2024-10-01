Mitsubishi анонсировала мировую премьеру нового SUV

Новинку японской марки представят в конце октября. SUV дебютирует в статусе концепта, но, как ожидается, он станет предвестником серийной машины.

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Компания Mitsubishi распространила пару тизеров нового концепта. Имя прототипа пока не названо. При этом объявлено, что это «семиместный SUV», и что его мировая премьера состоится на Филиппинах в рамках международного автосалона, который пройдет с 24 по 27 октября. Никакой другой официальной информации о грядущей новинке производитель не предоставил.

Некоторые филиппинские профильные медиа считают, что на выставку привезут предвестника рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport следующей генерации (он же Montero Sport). Нынешний вездеход в строю аж с 2015 года. В последний раз рамник пережил масштабный рестайлинг в 2019-м. А в этом году Pajero Sport лишь освежили, хотя родственный пикап L200/Triton уже сменил поколение.

Дебют серийного нового внедорожника ожидается в 2025-м. К слову, совсем недавно замаскированный пассажирский SUV ловили во время испытаний. На шпионских фото видно, что у него будет передок в стиле актуального пикапа Mitsubishi L200. И стиль этот на дизайн филиппинского концепта мало похож.

Зато в актуальной гамме марки есть паркетник, чей облик оформлен в ключе безымянного пока шоу-кара. Речь идет о кроссовере Mitsubishi Xforce (или Outlander Sport на некоторых рынках). Это подводит нас к другому предположению: на филиппинской выставке покажут прототип семиместного кроссовера на базе Xforce, товарное воплощение которого могут объявить отдельной моделью.

Напомним, длина пятиместного Mitsubishi Xforce равна 4390 мм, колесная база – 2650 мм. Паркетник оснащается бензиновым атмосферником 1.5 (103 или 105 л.с., в зависимости от рынка), который работает в паре с вариатором. Привод только передний. Если японцы действительно готовят к премьере семиместную версию, то она может оказаться крупнее. А вот технику такой кросс наверняка разделит с донорским Xforce.

Все подробности о новом трехрядном SUV компании Mitsubishi узнаем в конце месяца.