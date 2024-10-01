За отсутствие полиса ОСАГО штрафы могут вырасти в разы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Напомним, что ранее эти поправки поддержало правительство.

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Если в первый раз попавшийся водитель без ОСАГО отделается штрафом в 800 рублей, то за повторное нарушение ему придется выложить от 3 до 5 тысяч рублей. Такой законопроект разработал парламент Кабардино-Балкарской республики.

Дело в том, что количество незастрахованных машин у нас растет. Связанно это с ростом стоимости полисов, особенно для неаккуратных водителей. В результате добросовестные автомобилисты вынуждены тратить время и деньги на то, чтобы получить компенсацию от виновников аварии. И не всегда это заканчивается удачно, поскольку виновник может оказаться гражданином другой страны, уехать к себе на родину.

В то же время нынешний штраф - те самые 800 рублей - можно уплатить со скидкой в 50 процентов. Такое наказание никак не заставляет нарушителя приобрести полис за 5-6 тысяч рублей.

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, штрафы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО не менялись с момента запуска автогражданки. При этом с того времени средний размер их стоимости вырос в несколько раз, а то и в несколько десятков раз. Вот поэтому в РСА действительно считают, что размеры таких штрафов за управление транспортом без наличия полисов ОСАГО должны быть приближены к среднему размеру стоимости страховки.

Инициатива по введению нового штрафа за повторное нарушение, связанное с отсутствием полиса ОСАГО, правильная, потому что люди, которые допустили это нарушение, действительно не приобретают полисы ОСАГО осознанно, говорят в РСА.

Можно предположить, что человек, который единожды управлял транспортным средством без ОСАГО и был за это оштрафован, просто забыл купить страховку. Но если человек дважды был оштрафован за одно и то же нарушение, значит, он действительно некий злостный нарушитель - он должен быть наказан уже в большем размере.

Увеличение штрафа для незастрахованных - лишь полумера. Необходимо еще выявлять таких на дорогах. Но история их выявления с помощью камер фотовидеофиксации нарушений пока никак не продвигается.

Напомним, что, когда ОСАГО только появилось, действовал запрет на эксплуатацию транспорта без этой обязательной страховки. Реализовывался он снятием регистрационных знаков с автомобилей. И тогда страховались практически все. Но снятие регистрационных знаков ушло в прошлое. А иных механизмов заставить автомобилистов платить за ОСАГО так и не появилось.

Если бы штрафы приходили им ежедневно - это было бы решением проблемы. Как и отправка машины на штрафстоянку. Но это уже радикальные меры.