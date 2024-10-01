В РФ начали официально продавать обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7

В России состоялся старт продаж обновлённых кроссоверов Jetta VS5 и Jetta VS7, выпускаемых на совместном предприятии FAW и Volkswagen в КНР. Машины поставляются к нам официально, и в представительстве рассказали об основных изменениях и раскрыли стоимость.

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Обновлённый Jetta VS5 получил решётку радиатора с новым двухмерным логотипом и уменьшенным количеством хромированных элементов, пересмотренный передний бампер, пороги в цвет кузова, иные задний бампер и спойлер на крышке багажника.

У модели Jetta VS7 решетка радиатора теперь окрашена в цвет кузова, а фирменный логотип выполнен в новом дизайне. Дизайн переднего бампера стал более строгим, изменена пластика заднего бампера, удлинён спойлер, пороги окрашены в цвет кузова, установлены молдинги серебристого и черного цветов.

Для обоих моделей характерна крупная надписи "Jetta" на месте заднего логотипа и новые цвета кузова, которые ранее не были доступны.

Обновления салона заключаются в использовании более мягкого пластика для приборной панели и дверей и изменении цветовой схемы отделки.

Техническая составляющая осталась без изменений: модели построены на платформе MQB известного немецкого концерна, оснащены 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой АКП от Aisin.

Цены на обновлённый Jetta VS5 - от 3 до 3,5 млн рублей, купить Jetta VS7 можно за 3,367-3,529 млн рублей. Ранее "РГ" рассказывала о стоимости седана Jetta VA3.