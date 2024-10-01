Владельцев Kia предупредили об угрозе взлома их авто при подключении к сети

Группа хакеров обнаружила уязвимость безопасности в моделях Kia, которые подключены к интернету. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на издание Wired.

© Газета.Ru

В июне, хакеры выяснили, что можно легко получить доступ к автомобилям, начиная с Kia Sportage 2014 года до Carnival 2025 года, используя их номерные знаки. Это позволило удаленно активировать различные функции автомобиля.

Слабая защита была связана с порталом владельца Kia Connect, информационно-развлекательным и телематическим сервисом, который обеспечивает удаленный доступ к определенным функциям. Доступ к функциям можно было получить всего за 30 секунд, независимо от того, была ли у автомобиля активная подписка на Kia Connect.

Также стали доступны личные данные владельцев автомобилей. Сейчас автопроизводитель уже исправил все проблемы, отметили в издании.