Самый большой «Москвич» появился на официальном сайте автозавода

На официальном сайте автозавода Москвич вновь появился 7-местный кроссовер Москвич 8. На это обратил внимание портал 32Cars.ru.

Подчеркивается, что «новинка» - переименованный китайский Sehol X8 Plus. Модель официально была продемонстрирована на форуме «Территория будущего. Москва-2030». Автомобиль получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот». Привод исключительно передний.

Машина имеет следующие габариты: длина - 4824 мм, колесная база - 2830 мм. Кроссовер оснащен бензиновым двигателем GDI мощностью 174 л.с., он работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

«Кроссовер «Москвич 8» будет оснащен передовыми технологиями и современными опциями для обеспечения комфорта и безопасности», - говорится в публикации.

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В России подорожали автомобили Geely

Ранее компания Chery объявила о выпуске нового 8-ступенчатого «автомата» для 1,6-литрового двигателя, передают «Китайские автомобили». Трансмиссия получила россыпь новых технологий и готова «переварить» 300 Нм крутящего момента. Новой КПП будут оснащены модели Chery, Exeed, Jetour, а также их «производные».