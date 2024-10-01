В МВД России опровергли поддержку инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости

Министерство внутренних дел России не выступало с инициативой о снижении нештрафуемого порога скорости. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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«МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы (снижение нештрафуемого порога. — «Газета.Ru»). Более того, ведомство отмечало необходимость оптимизации законодательства об организации дорожного движения. Также МВД не раз выступало за корректировку скоростного режима на федеральных трассах, в частности за повышение разрешенной скорости движения», — отметила Волк в своем сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ранее, что депутаты не поддержат инициативу снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

«Это (снижение нештрафуемого порога. — «Газета.Ru»), в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. Действующий порог 20 км/ч нормально работает. МВД неоднократно выдвигало инициативу, но мы [инициативу] не поддерживаем», — поделился Володин.

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что верхняя палата парламента не поддержит инициативу уменьшить не облагающееся штрафом превышение скоростного режима с 20 до 10 км/ч, направленную на снижение смертности на дорогах, пока не получит соответствующую статистику.

С инициативой снизить нештрафуемый порог выступил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, заявивший, что эта мера позволит снизить количество ДТП в столице на 35%.

Ликсутов отметил, что для снижения порога созданы все условия, а МВД уже прорабатывает требования к точности измерения камер фотовидеофиксации в пределах 3 км/ч.