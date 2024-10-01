Chery повысила цены на автомобили в России

Китайская компания Chery повысила цены на четыре модели, которые официально продаются в России. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на прайс-лист на сайте производителя.

Так, обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max с передним приводом подорожал на 50 тысяч рублей, с 2 млн 770 тысяч рублей до 2 млн 820 тысяч рублей за базовую версию Active с передним приводом. Автомобиль в версиях Prime и Ultra теперь стоит 3 млн и 3 млн 150 тысяч рублей соответственно.

Tiggo 7 Pro Max с полным приводом сейчас оценивается в 3 млн 40 тысяч рублей в базовой версии Active, а также в 3 млн 220 тысяч рублей в комплектации Prime и 3 млн 370 тысяч рублей в версии Ultra. Подорожание, как и в случае с переднеприводной версией, составило 50 тысяч рублей.

На 20 тысяч рублей подорожал седан Chery Arrizo. Базовая комплектация теперь стоит 2 млн 870 тысяч рублей, версии Prime, Ultra Black и Ultra — 3 млн 70 тысяч, 3 млн 270 тысяч и 3 млн 300 тысяч рублей соответственно.

Цена кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max увеличилась на 10 тысяч рублей во всех версиях. Сейчас его можно купить от 3 млн 210 тысяч — такая цена установлена за стартовую версию Elite. Комплектации Dreamline 2WD, Dreamline 4WD и Ultimate оцениваются в 3 млн 460 тысяч, 3 млн 910 тысяч и 4 млн 160 тысяч рублей соответственно. Также на 10 тысяч рублей подорожал Chery Tiggo 4 Pro. Базовая версия Action сейчас продается за 2 млн 130 тысяч рублей.