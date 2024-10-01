УАЗ в очередной раз за год поднял сотрудникам зарплаты

К концу 2024 года Ульяновский автомобильный завод поднимет сотрудникам зарплаты суммарно на 15,5%. Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

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Так, с 1 октября часовые тарифные ставки и оклады инженерно-технических сотрудников решили поднять на 5%. На столько же вырастут зарплаты основных и вспомогательных рабочих.

Примечательно, что в прошлый раз УАЗ поднял зарплаты работникам на 10% 1 марта. За прошедшие четыре года общая сумма роста оклада превысила 80%.

До этого стало известно, что в 2023 году средняя зарплата рабочего на заводе «АвтоВАЗ» значительно выросла. За прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% — до 71,7 тыс. рублей (51 тыс. рублей в 2022 году), а по основным рабочим на 57,1% — до 74,4 тыс. рублей (47,4 тыс. рублей в 2022 году).