Энтузиаст построил Mustang на базе BMW M3

Издалека эта машина может показаться ухоженным, почти оригинальным Ford Mustang 1960-х годов. Однако, несмотря на внешность, похожую на Mustang, это вовсе не Ford, а BMW M3 поколения E92.

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Этот уникальный M3 был выставлен на продажу в Кейптауне, Южная Африка, и представляет собой смесь двух культовых заднеприводных спорткаров. Мы понятия не имеем, почему кузов BMW был заменен оболочкой классического Mustang, но мы должны аплодировать тому, кто построил этот автомобиль, поскольку они проделали отличную работу.

Внутри это стандартный E92 M3. Это означает, что он оснащен 4,0-литровым атмосферным V8 S65, который вращает задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Как единственное поколение M3, когда-либо оснащенное V8, E92 занимает особое место в сердцах пуристов.

Кузов — точная копия классического Ford Mustang GT500. И хотя нет ни слова о том, из какого материала он сделан, результат выглядит просто шикарно.

Внутри также проделана большая работа. Реплика получила новые торпедо, панель приборов и ретро-руль с тремя спицами и деревянным ободом. Тем не менее следы M3 сохранились: блок климат-контроля и трансмиссионный туннель, взятые прямо из BMW.

В объявлении указано, что автомобиль проехал всего 3745 км. Однако неясно, является ли это общим пробегом автомобиля или столько он проехал после переоборудования. Запрашиваемая цена составляет 1 799 995 южноафриканских рандов, или около 9,7 млн рублей.

Интересно, что прямо сейчас в Южной Африке можно купить оригинальный Mustang 1969 года (1,1 млн южноафрикансих рандов) и E92 M3 (599 000 южноафриканских рандов).