Alpine официально анонсировала флагманский суперкар

Разработка суперкара будет происходить в новом инжиниринговом центре Hypertech Alpine во французской коммуне Вири-Шатийон.

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Два года назад французская марка Alpine, входящая в состав Renault Group, показала на Парижском автосалоне концептуальный одноместный суперкар Alpenglow, оснащённый гибридной водородно-электрической силовой установкой. Весной этого года концепт превратился в действующий прототип Alpenglow Hy4 с двухместным кокпитом и установленным за ним 2,0-литровым 4-цилиндровым водородным турбомотором мощностью 340 л.с., тогда же был анонсирован ещё более мощный водородный V6, но его пока не представили. Обещанные демонстрационные заезды Alpine Alpenglow Hy4 на трассе Спа-Франкоршам и в Ле-Мане не состоялись из-за технических проблем, но за пределами трека в Ле-Мане Alpenglow Hy4 уже ездил самостоятельно и радовал зрителей рёвом водородной «турбочетвёрки».

Сегодня объявлено, что Alpine создаёт новый инжиниринговый центр в Вири-Шатийоне, где ныне находится база формульной команды Alpine F1 Team, её расширят и превратят в многопрофильный центр НИОКР. Здесь будут разрабатываться также машины для гонок на выносливость и ралли-рейдов, проводиться исследования в области высокопроизводительных электромоторов и батарей для электромобилей, в том числе твердотельных. Вдобавок Hypertech Alpine будет оказывать клиентские инжиниринговые услуги, как это сегодня делают многие автоспортивные компании — например, Lotus, Prodrive и Williams Advanced Engineering.

Центр Hypertech Alpine также разработает будущий суперкар французской марки — правда, пока непонятно, когда он выйдет на рынок и какую силовую установку получит, в пресс-релизе об этом ничего не сказано. Британский журнал Autocar утверждает, что серийный суперкар Alpine будет электрическим, а не водородным, но сохранит черты дизайна прототипа Alpenglow Hy4. С учётом исторического наследия Alpine при разработке суперкара особое внимание будет уделяться лёгкости и манёвренности, то есть вряд ли серийный суперкар Alpine будет самым мощным и самым быстрым в мире, но наверняка будет одним из самых приятных в управлении.

Имя серийного суперкара пока не выбрано, в пресс-релизе он фигурирует как Future Alpine Supercar. Вряд ли суперкар выйдет на рынок раньше, чем анонсированные до него другие семь новинок Alpine — они все электрические. Минувшим летом на рынок вышел хот-хэтч Alpine A290, в 2025 году гамму пополнит купеобразный компактный кроссовер Alpine A390, в 2026 году появится новое поколение спорткара Alpine A110 в кузовах купе и родстер, в 2027-м ожидается кроссовер Alpine D-класса, в 2028-м — кроссовер Alpine E-класса, в 2030-м — купе Alpine A310 с посадочной формулой 2+2.

Между тем руководство Renault Group пока никак не отреагировало на глобальное замедление спроса на электромобили, в свете которого план расширения модельного ряда Alpine за счёт разнокалиберных «электричек» представляется не слишком реалистичным, ведь уже даже компания Bentey признала, что погорячилась с заявлением о полном переходе на электромобили в 2030 году и продолжит выпуск моделей с ДВС после этой даты, потому что этого хотят клиенты.