В России снизились цены на Evolute i-Space

В РФ кроссовер Evolute i-Space получил новую комплектацию и стал дешевле. В ближайшее время в дилерских центрах марки появится гибридный паркетник в новом базовом варианте исполнения под названием «Комфорт». Ранее автомобиль был доступен в единственной версии «Премиум».

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В движение флагман Evolute приводит гибридная силовая установка на базе работающего в качестве генератора 1,5-литрового бензинового двигателя на 178 сил, а также пары электромоторов. На электротяге модель способна проехать до 87 км, а общий запас хода достигает 1 150 км.

Длина трёхрядной модели составляет 4 760 мм при колёсной базе, равной 2 785 мм. Задние сиденья можно сдвигать в продольном направлении, складывать, а также регулировать угол наклона их спинок, а объём багажника варьируется от 187 до 2 125 литров.

Базовая версия вседорожника оснащается виртуальной панелью приборов диагональю 7,0 дюймов, медиасистемой Huawei с 12,3-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, акустикой с 4 динамиками, задними датчиками парковки, кондиционером, подогревом и вентиляцией передних сидений.

Цены на кроссовер Evolute i-Space в новой комплектации начинаются от 2 900 000 рублей.