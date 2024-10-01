В России начались официальные продажи Tank 700

Внедорожник Tank 700 стартовал на российском рынке. Модель доступна в трех комплектациях: Premium и Superior с бензиновым двигателем и Edition One с гибридной силовой установкой.

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Цена нового Tank 700 в комплектации Premium с бензиновым двигателем составит 8 899 000 рублей, в комплектации Superior - 9 599 000 рублей, в комплектации Edition One с гибридной силовой установкой - 11 899 000 рублей.

Tank 700 - самый большой внедорожник марки длиной 5090 мм и колёсной базой 3000 мм. Если мерить с запаской, то длина Tank 700 достигает 5090 мм, ширина тоже немаленькая - 2061 мм. Размер колесной базы - 3000 мм. Заявленный дорожный просвет Tank 700 - 245 мм.

В настоящее время в России можно купить Tank 500 за 6,5-7,7 млн рублей, стоимость Tank 300, самой младшей модели в линейке, стартует от 4,1 млн рублей. Также совсем скоро в РФ дебютирует Tank 400.