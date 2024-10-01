Водителям рассказали, что делать, если во дворе поцарапали машину

Водители часто сталкиваются с ситуацией, когда их машину во дворе царапает другой автомобиль. Портал «Авто Mail.ru» рассказал, как нужно действовать.

Авторы рассмотрели несколько случаев. Первый них них - виновник задел машину и скрылся с места ДТП. Водителям рекомендуют в таком случае вызывать сотрудников ГИБДД для составления протокола. Как отмечается, для общения со страховой или судебного разбирательства понадобится протокол дорожной полиции. Также водителям советуют выставить знак аварийной остановки. Подчеркивается, что до приезда ГИБДД автомобиль нельзя перемещать.

По словам автомобильного юриста Виктора Иноземцева, при наличии страховки КАСКО следует немедленно позвонить в колл-центр страховой компании и сообщить о происшествии для получения дополнительных инструкций. Он также рекомендует провести фотофиксацию происшествия. Также он считает, что в данном случае не стоит пренебрегать поиском свидетелей. Если их нет, стоит обратиться в управляющую компанию с вопросом, нет ли во дворе видеокамер, которые могли заснять происшествие.

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Кроме того, портал рассмотрел случай, когда виновник, который задел машину, остался на месте происшествия.

«Если между вами нет разногласий по поводу случившегося, можно оформить Европротокол: фиксацию ДТП по упрощенной схеме. Бланк Европротокола можно заполнить на бумаге или через Госуслуги», - говорится в публикации.

Если виновник не имеет ОСАГО, отказывается признавать ущерб или пытается скрыться, необходимо вызвать сотрудников ДПС. Также следует провести подробную фото- и видеофиксацию и поищите свидетелей, как в предыдущем случае, советуют эксперты.