Обновленный кроссовер Nissan Magnite засветился перед премьерой

Посвежевший паркетник японской марки дебютирует в конце текущей недели, 4 октября, а до дилеров машины доберутся уже в ближайшую субботу.

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Недорогой компактный SUV появился в 2020 году: изначально он должен был носить эмблему Datsun, но эта возрождённая марка не оправдала надежд материнской компании, так что её снова отправили в отставку, а на конвейер индийского завода модель в итоге встала под названием Nissan Magnite. Отмечается, что кроссовер продаётся более чем в 17 странах, при этом пока что это были рынки с левосторонним движением. Однако совсем скоро будет представлен обновлённый Magnite, у которого появится модификация с левым рулём (её отправят на новые рынки сбыта).

Первые тизеры посвежевшего Nissan Magnite индийский офис презентовал в конце прошлого месяца. Теперь модель засветилась снова, на этот раз с интерьером. Судя по снимку, у паркетника будет новая двухцветная коричнево-чёрная отделка кресел и передней панели, а также дверных карт. Ещё контрастную прострочку получило чёрное рулевое колесо. Отметим, у актуального кроссовера руль имеет чёрно-серебристую отделку, а салон оформлен полностью в чёрном цвете.

При этом если судить по изображению, сам дизайн передней панели Nissan Magnite в ходе обновления менять не стали. Хотя ранее предполагалось, что паркетник получит более крупный тачскрин информационно-развлекательной системы. Однако, как мы видим, у посвежевшего SUV остался прежний планшет: у него максимальная диагональ равна восьми дюймам.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, обновлённому Nissan Magnite изменят рисунок радиаторной решётки (у ячеек будет более сложная форма с дополнительными элементами), кроме того, задним фонарям заменят «начинку». Ещё посвежевший компактный кроссовер получит иное оформление переднего бампера, а также комплект колёсных дисков нового дизайна.

Ожидается, что длина обновлённого кроссовера, предназначенного для индийского рынка, по-прежнему будет равна 3994 мм, ведь здесь покупателям так называемых «коротких» машин – то есть тех, чья длина не превышает четырёх метров – положены налоговые льготы. Не исключено, что для других рынков Nissan Magnite могут слегка «удлинить», правда, колёсная база вряд ли станет больше – у актуального паркетника расстояние между осями составляет 2500 мм.

По предварительным данным, рестайлинг не отразится на «начинке» Magnite. Напомним, в основе кроссовера лежит платформа CMF-A. В его линейке пара бензиновых трёхцилиндровых 1,0-литровых двигателей: атмосферник мощностью 72 л.с. и турбомотор, отдача которого равна 100 л.с. Оба варианта могут работать в паре с пятиступенчатой механикой, но при этом первому ещё положена роботизированная коробка, а второму – вариатор. Привод может быть только передним.

Известно, что посвежевший паркетник дебютирует 4 октября, а до дилеров машины доберутся уже в ближайшую субботу. Цены посвежевшего кроссовера будут обнародованы в ходе премьеры. На домашнем рынке стоимость актуального Nissan Magnite варьируется в диапазоне от 599 900 до 1 066 000 индийских рупий (эквивалентно примерно 669,7 тыс. – 1,19 млн рублей по текущему курсу).