Госдума приняла закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за управление автомобилем, оборудованным устройством для скрытия номеров.

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Сейчас за использование таких устройств предусматривается штраф до 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Принятым законом ужесточается наказание и устанавливается лишение прав за такое нарушение на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройства.

Также законом вводится ответственность за повторную езду без номеров – за это предусмотрено лишение прав на срок от 1 до 1,5 года.

В пояснительной записке к закону отмечается, что количество таких правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.2 КоАП, с 2018 по 2023 год увеличилось в 1,5 раза, с 70 тыс. 567 до 111 тыс. 261.