Более 150 тысяч гибридных Jeep отзывают из-за пожаров

Автопроизводитель Stellantis принял решение отозвать свыше 150 тыс. гибридных автомобилей марки Jeep в США в связи с рисками возгорания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подчеркивается, что речь идет о примерно 154 тыс. машинах, среди которых внедорожники Jeep Wrangler 4xe, выпущенные в период с 2020 по 2024 год, и Jeep Grand Cherokee 4xe, которые выпускались в период с 2022 по 2024 год.

Компания сообщила о выявлении ряда случаев возгорания автомобилей, которые не двигались и были отключены от питания. Как отмечается, риск возгорания снижается при разрядке аккумулятора. Производитель рекомендовал владельцам воздержаться от подзарядки и парковать свои машины вдали от зданий или других транспортных средств.

Ранее сообщалось, что автомобильный производитель Stellantis намерен закрыть автомобильные бренды, которые не приносят прибыли. Stellantis объединила под своим началом 14 автомобильных брендов, среди них - Citroën, Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot, Abarth, Ram, Dodge, Chrysler, Jeep, Lancia, DS Automobiles, Alfa Romeo и Maserati.