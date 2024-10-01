Россия в два раза обогнала Мексику по импорту автомобилей из Китая

Эксперт Мосеев подсчитал, сколько скопилось на складах в России машин из Китая.

© За рулем

Порядка 400 тысяч новых китайских автомобилей скопилось на складах у российских импортеров. Такими подсчетами поделился автоэксперт Олег Мосеев. Он уточнил, что на авторынок России с начала текущего года из Китая завезли более 705,5 тыс. машин на общую сумму 1,6 млрд долларов (примерно 149,15 млрд рублей по актуальному курсу).

Для сравнения: в Мексику из КНР за этот период ввезли почти в два раза меньше – 322,5 тыс. новых машин, отмечает Мосеев. «На начало года на складах было 200 тысяч машин. За 8 месяцев ввезено 700 тысяч. На заводах Haval и 'Автотор' собрано 100 тысяч авто. Продано 600 тысяч. В сентябре ввоз, скорее всего, будет больше продаж в ожидании повышения утильсбора», – делится расчетами автоэксперт.

Остальные 400 тыс. хранящихся на складах, это порядка продаж китайских брендов за пять месяцев. В августе в РФ импортировали 89 тыс. новых легковых автомобилей от китайского автопрома. Это рекордный показатель за последние 12 лет, а Россия стала лидером рейтинга с наибольшими объемами импорта из Китая.