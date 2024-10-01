Представлен новый Subaru Forester для Европы

Снаружи и внутри предназначенный для Старого Света кроссовер в целом повторил версию для Америки. Но если в Штатах модель сегодня доступна только с атмосферником 2.5, то в Европе, как и прежде, основная ставка сделана на гибрид с установкой e-Boxer.

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Мировая премьера кроссовера Subaru Forester нового поколения состоялась в США еще осенью прошлого года, хотя на местный рынок такой SUV вышел лишь весной 2024-го. Теперь же рассекречена свежая модель для Европы. К слову, в Старом Свете предыдущий кросс даже не является бестселлером бренда: в личном зачете Subaru у него только третья позиция. Так, согласно статистике JATO Dynamics, с января по август текущего года там на учет поставили 3217 машин (+1%). Лидирует внедорожный универсал Outback (5515 шт., +31%), вторая строчка у паркетника XV/Crosstrek (3738 шт., -32%).

В новом поколении Forester сохранил платформу SGP (Subaru Global Platform), но ее доработали. Например, на 10% увеличена жесткость кузова на кручение, вдобавок были усилены крепления подвески. Кроме того, перенастроили рулевой механизм и улучшили шумоизоляцию.

В плане дизайна европейский новый Subaru Forester скопировал американскую версию. И облик у кроссовера получился довольно традиционным. Впрочем, кое-какие фишки все же есть. В частности, сросшаяся с радиаторной решеткой головная оптика состоит из двух блоков: сверху расположены дневные ходовые огни и поворотники, под ними – компактные фары. А задние фонари имеют сложную начинку.

Длина «старосветского» Forester нового поколения равна 4670 мм (+30 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1830 мм (+15 мм), высота – прежние 1730 мм. Колесная база – те же 2670 мм, что и у предыдущей модели. Прежним остался и дорожный просвет – 220 мм. Новой модели положены 18- или 19-дюймовые колеса. Объем багажника – 508 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1731 л.

Главная обновка внутри – вертикальный планшет мультимедийной системы (11,6 дюйма). В списке оборудования еще значатся двухзонный климат контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора, внедорожная система X-Mode и комплекс EyeSight нового поколения. Последний включает улучшенный адаптивный круиз-контроль (электроника сама остановит машину, если водитель не будет реагировать на предупреждения), системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Если в Штатах кроссовер сейчас предложен с безальтернативным оппозитным атмосферником 2.5 (183 л.с., 241 Нм), то в Европе, как и прежде, основная ставка сделана на гибрид Forester e-Boxer. В состав установки «старосветского» SUV входят модернизированный атмосферный мотор 2.0 (136 л.с. и 182 Нм вместо 150 л.с. и 194 Нм у старого Forester) и электродвигатель мощностью 16,7 л.с. (у электромотора предшественника та же мощность). Модель по умолчанию имеет клиноцепной вариатор Lineatronic и полный привод.

Европейские дилеры откроют прием заказов на Subaru Forester нового поколения под конец года. Цены еще не объявлены. Например, в Германии прежний Forester e-Boxter сейчас стоит от 37 990 евро (около 4 млн рублей по текущему курсу).