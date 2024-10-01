Hyundai выпустил 100 миллионов машин

Компания Hyundai с момента своего основания в 1967 году произвела по всему миру 100 миллионов автомобилей. Об этом сообщает Motor1.com.

Юбилейная машина - электрический Ioniq 5 – была передана владельцу на заводе в Ульсане (Южная Корея). В Hyundai отметили, что на выпуск первых 50 миллионов машин у автопроизводителя ушло 46 лет.

Компанию Hyundai основали в 1967 году, но ее первый завод по производству, расположенный в Ульсане, Южная Корея, заработал только в 1968 году. Сейчас у Hyundai, помимо заводов в Южной Корее, есть предприятия в Чехии, Индии, Турции и США.

Ранее сообщалось, что на автомобильном рынке представили новую версию Renault Captur. Она получила мягкую гибридную систему и механическую коробку переключения передач. Речь идет о Mild-Hybrid 140. Модель оснащена 140-сильным четырехцилиндровым двигателем, работающим в связке с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. Новая экономичная версия Renault Captur Mild-Hybrid 140 предлагается в комплектации Techno за 32 700 евро.