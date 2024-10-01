Chery рассказала, из каких материалов сделана ее флагманская модель

Китайский автопроизводитель Chery раскрыл технические особенности платформы T2X, на которой базируется ее флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

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Автомобиль на этой платформе получил набор электронных ассистентов, включая функцию распознавания велосипедистов на дороге, а также каркас кузова из высокопрочной стали.

«Силовая клетка салона выполнена из высокопрочных сортов стали, что обеспечивает необходимую прочность и эффективное энергопоглощение в случае удара. Кроме того, В-стойка автомобиля выполнена с применением высококачественной технологии TRB (Tailor Rolled Blank) с прочностью 1500 МПа, в сочетании с блоками CBS, что обеспечивает надежную защиту для пассажиров», — отмечается в сообщении Chery.

Также флагманский кроссовер марки оснащен 10 подушками безопасности, функциями обнаружения пешеходов и велосипедистов, помощи водителю на перекрестках, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о выезде из полосы и помощи удержания автомобиля в полосе движения.