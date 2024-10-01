Tesla Model 3 доказала свою мощность на трассе Laguna Seca

Рекордные скорости Tesla Model 3 Performance на трассе Laguna Seca удивили всех

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Tesla Model 3 Performance, уже известный своими спортивными характеристиками, вновь подтвердил свой статус одного из лучших в классе. Недавние обновления модели позволили установить новые рекорды на знаменитой трассе Laguna Seca, превзойдя даже свои предыдущие достижения. Этот успех был отмечен на фестивале Gridlife, где Tesla Model 3 Performance блестяще выступила под руководством команды Unplugged Performance, пишет SPEEDME.RU.

Unplugged Performance, которая специализируется на тюнинге автомобилей Tesla и активно продвигает электромобили в автоспорт, продолжает впечатлять своими достижениями. После замечательных результатов с модифицированной Tesla Model S, команда обратила своё внимание на обновлённую Model 3 Performance.

Результаты не заставили себя ждать: новая версия показала выдающиеся времена круга, опередив даже более ранние модификации. Прошлая неделя принесла новость о том, что Model 3 Performance в цвете Ultra Red установила новые рекорды на Laguna Seca.

Водитель Крейг Кокер от команды UP демонстрировал впечатляющую скорость, зарегистрировав время 1:33.989 на шинах Michelin Cup 2R и установив новый абсолютный рекорд для этой модели на трассе с временем 1:32.853 на гоночных сликах Michelin S8A. Такие достижения стали возможны благодаря улучшенной подвеске, более эффективным тормозам и снижению веса автомобиля на 45 кг за счёт удаления излишеств в интерьере.

Эти улучшения позволили команде сократить время прохождения круга на три секунды по сравнению с предыдущим рекордом, подняв Tesla Model 3 Performance на уровень суперкаров вроде Lamborghini, Porsche и McLaren, согласно данным FastestLaps.com. Это подчёркивает, что Tesla не только конкурентоспособна, но и превосходит ожидания в рядах элитных автомобилей.