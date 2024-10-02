Энтузиаст собрал дрифтовый Porsche Cayenne с LS2 V8

Знакомьтесь, это дрифтовый Porsche Cayenne, а его владелец — Василий — родом из России, о чём с гордостью (и акцентом, который ни с чем не спутать) заявляет в видео.

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Василий купил старенький Cayenne со сгоревшим двигателем и всегда мечтал сделать свап на LS. И сделал: под капотом Porsche теперь установлен 6,0-литровый LS2 V8, который был дополнен нагнетателем. Он выдает 530 л.с. и сочетается с коробкой передач от BMW E92 335i.

Невероятно, но автомобиль сохранил оригинальные оси и дифференциал Porsche, и при этом он может выдавать впечатляющие углы заноса и раскручивать задние колёса до сумасшедших оборотов.

Очевидно, что стандартный Cayenne слишком высок для профессионального дрифт-кара, поэтому подвеска и весь подрамник были опущены на 230 мм, что означает, что просвет внедорожника снизился примерно до 50 мм. Он также использует комплект 22-дюймовых колесных дисков и оснащен новыми тормозами Wilwood сзади.

Салон Cayenne также выглядит весьма интригующе. В то время как многие дрифт-кары имеют голый салон, Василий решил добавить побольше роскоши, включая передние сиденья от Bentley, которые отделаны красной кожей и черной алькантарой. У него даже есть мощная звуковая система, которая включает четыре динамика в каждой из передних дверей.