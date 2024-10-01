В России за год сократилась средняя сумма штрафа

За три квартала текущего года средняя сумма платежей за штрафы ГАИ по картам сократилась до 456 рублей. В прошлом году за аналогичный период сумма была заметно выше — 640 рублей, сообщает Авто Mail.ru.

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Чаще всего с января по сентябрь за нарушение ПДД выписывался штраф в размере 250 рублей, что составляет 71,7% от общего числа взысканий. На втором месте сумма в 500 рублей (6,8%), следом — 550 рублей (4,9%).

По возрасту самые низкие средние чеки за нарушения правил выписываются водителям от 41 до 50 лет — 601 рубль. Следом идёт возрастная группа от 51 до 60 лет, средняя сумма штрафов которых составляет 634 рубля. Замыкает тройку группа болеем молодых водителей — от 31 до 40 лет с суммой штрафов в 670 рублей.

Ранее эксперт перечислил лучшие машины для начинающих водителей. По его словам, премиальному автомобилю с пробегом лучше предпочесть простую новую машину, считает специалист. Автоблогер Александр Булкин рекомендует начинающим автолюбителям выбирать небольшие кроссоверы или автомобили класса В. К ним относятся Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta.