Новый Bentley Continental GT и Flying Spur получили версии Mulliner

Новые гибриды Bentley получили версии от Mulliner. Они отличаются рисунком решетки радиатора, цветовыми схемами кузова и салона, а также оснащением. Например, у всех есть кресла Wellness с микроподстройкой положения тела и встроенной системой терморегуляции, а у Flying Spur Mulliner — носовая фигурка Flying B.

Ателье Mulliner добралось до новых гибридов Bentley Continental GT, GTC и Flying Spur. Они объявлены самыми мощными моделями ателье за всю его 127-летнюю историю. Под капотом каждой стоит установка Ultra Performance Hybrid, развивающая 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента, и Mulliner не был бы «Муллинером», если бы не добавил к ней разнообразных дизайнерских изысков.

© Bentley

Начинается всё с нового рисунка решетки радиатора — Floating Diamond. В качестве декора можно выбрать хром или же глянцевую черную отделку Mulliner Blackline. Колеса предложены одни — диаметром 23 дюйма, но зато в двух вариантах оформления. К тому же версии от Mulliner выделяют яркие красные фонари, тогда как у обычных Speed они слегка тонированы серым. В салоне пассажиров будут ждать фирменные коврики с глубоким ворсом и особые цветовые решения.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

В Mulliner используют трехцветные комбинации с контрастной декоративной окантовкой, вышивками и ручной прострочкой. На креслах — новый узор с перфорацией, который в случае с Continental GTC Mulliner переходит на центральный тоннель. В стандартное оснащение входят кресла Wellness с микроподстройкой положения тела и встроенной системой терморегуляции, цифровая «приборка» с эксклюзивной графикой и отделанные кожей ключи, которые будущему владельцу преподносят в подарочной коробке.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

В палитре кузовных красок 101 стандартный оттенок, хотя ими выбор цвета де-факто не ограничен. Для салона Mulliner предлагает 15 основных цветов кожи, 11 вторичных и шесть акцентных. Их дополняют восемь вариантов деревянного шпона и три технические отделки, которые можно использовать как самостоятельно, так и в паре. В целом что для Continental GT, что для Flying Spur доступны десятки миллиардов возможных комбинацией цветов и декора.