"Автозавод СПб" отзывает более 1,8 тысячи кроссоверов Xcite

ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) отзывает более 1,8 тысячи кроссоверов Xcite, сообщили в Росстандарте.

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В их числе - 1,15 тысяч автомобилей XCITE X-CROSS 7, изготовленных в период с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024 года. Отмечается, что у них возможны дефекты в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

"Установлено, что на некоторых автомобилях существует вероятность некорректной работы микрофона системы "ЭРА-ГЛОНАСС", из-за чего на них будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами", - говорится в сообщении ведомства.

Еще 708 автомобилей этого же бренда, изготовленных в период с 8 ноября 2023 года по 15 мая 2024 года, подлежат отзыву из-за возможного повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса. Это может привести к отказу или некорректной работе таких систем, как ABS, ESP, EBD, TCS, HHC, HBA, DTC, RMI.

В Росстандарте отмечают, что автозавод письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы также могут самостоятельно определить, отзывается ли их автомобиль. Это можно сделать на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, то его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.