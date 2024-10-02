КамАЗ представил рестайлинговый вариант грузовика «Компас»

Юбилейный грузовик КамАЗ «Компас» получил обновлённую внешность. О том, что модель сменит «выражение лица», стало известно прошлой осенью, когда грузовой автогигант презентовал новый автобус Vega — это компактная машина вместимостью 65 мест, построенная на агрегатах среднетоннажника. Выпуском «Веги» должна заняться малоизвестная ульяновская компания СИМАЗ, но на рынок новинка выйдет под маркой КамАЗ.

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От автобуса Vega грузовикам «Компас» достались эффектные светодиодные блоки, что заменили собой универсальные круглые фары, которой бескапотный среднетоннажник комплектовался изначально. Логично предположить, что теперь «Компасы» будут серийно комплектоваться оптикой нового образца.

Что касается юбилейного экземпляра, то 10 000-м грузовиком стал 9-тонный «Компас 9», который вскоре пополнит автопарк одного из клиентов компании. Важно отметить: с недавнего времени модель оснащается новым двигателем КамАЗ-590 — это импортозамещённая версия Cummins ISF 3.8.

И продолжая тему комтранса. В России наладили выпуск совершенно нового 12-тонного грузовика — это «Валдай 12», универсальная среднетоннажная модель для внутригородских и магистральных перевозок.