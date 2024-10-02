Европейские продажи китайских электромобилей падают

Китайские автопроизводители столкнулись с первым серьезным кризисом. Европейские продажи китайских электромобилей в августе показали худшие результаты за последние полгода, снизившись на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно пострадал британский бренд MG, принадлежащий китайской SAIC Motor, чьи убытки составили 65 процентов. Единственным исключением стал BYD, который увеличил реализацию на 19 процентов.

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Статистика продаж китайских электромобилей в Европе в августе показала значительное снижение — на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно пострадал британский бренд MG, принадлежащий китайской SAIC Motor, чьи продажи упали на 65 процентов. Тем не менее, компания BYD смогла увеличить реализацию на 19 процентов в условиях общего кризиса.

Неопределенность, связанная с пошлинами Евросоюза на китайский импорт электромобилей, стала одной из причин падения продаж MG. Аналитики указывают, что производитель больше внимания уделяет сегментам умеренно-гибридных и подключаемых гибридов, а не полностью аккумуляторных автомобилей. MG использовала свою давнюю узнаваемость имени для восстановления бренда, но высокие пошлины ЕС в размере 38 процентов ухудшили положение SAIC, что отразилось на показателях MG.

Но не во всех европейских странах такая ситуация с продажами электромобилей. Например, недавно стало известно, что в Норвегии купили рекордное количество электромобилей. В августе доля «зеленых» машин в общем объеме продаж составила 94 процента — и это новый мировой рекорд. По итогам восьми месяцев 2024 года доля электрокаров составила 87 процентов. Среди бестселлеров в Норвегии, помимо лидирующей с большим отрывом от конкурентов Tesla Model Y, представлены Volvo EX30, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 и Audi Q4 e-tron.