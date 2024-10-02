Европейские продажи китайских электромобилей падают

Европейские продажи китайских электромобилей рушатся: BYD единственный в плюсе
Китайские автопроизводители столкнулись с первым серьезным кризисом. Европейские продажи китайских электромобилей в августе показали худшие результаты за последние полгода, снизившись на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно пострадал британский бренд MG, принадлежащий китайской SAIC Motor, чьи убытки составили 65 процентов. Единственным исключением стал BYD, который увеличил реализацию на 19 процентов.
Статистика продаж китайских электромобилей в Европе в августе показала значительное снижение — на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно пострадал британский бренд MG, принадлежащий китайской SAIC Motor, чьи продажи упали на 65 процентов. Тем не менее, компания BYD смогла увеличить реализацию на 19 процентов в условиях общего кризиса.
Неопределенность, связанная с пошлинами Евросоюза на китайский импорт электромобилей, стала одной из причин падения продаж MG. Аналитики указывают, что производитель больше внимания уделяет сегментам умеренно-гибридных и подключаемых гибридов, а не полностью аккумуляторных автомобилей. MG использовала свою давнюю узнаваемость имени для восстановления бренда, но высокие пошлины ЕС в размере 38 процентов ухудшили положение SAIC, что отразилось на показателях MG.
Но не во всех европейских странах такая ситуация с продажами электромобилей. Например, недавно стало известно, что в Норвегии купили рекордное количество электромобилей. В августе доля «зеленых» машин в общем объеме продаж составила 94 процента — и это новый мировой рекорд. По итогам восьми месяцев 2024 года доля электрокаров составила 87 процентов. Среди бестселлеров в Норвегии, помимо лидирующей с большим отрывом от конкурентов Tesla Model Y, представлены Volvo EX30, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 и Audi Q4 e-tron.