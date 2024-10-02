Эксперт рассказал, почему не стоит пользоваться кондиционером во время дождя

Naavtotrasse напомнил, зачем нужен режим рециркуляции салонного воздуха. В некоторых автомобилях (как правило, это ранние модели китайского автопрома) при включении кондиционера сразу активируется режим рециркуляции: в этом случае приток наружного воздуха перекрывается, а по салону принудительно циркулирует только внутрисалонный.

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«При включении такой функции велика вероятность, что окна моментально запотеют из-за разницы темпер», — пишет Naavtotrasse. При этом, даже если включен осушающий воздух кондиционер, стёкла также могут «покрыться испариной», так как мощности агрегата не всегда достаточно.

Поэтому эксперты рекомендуют не пользоваться системой рециркуляции во время дождя. А если конструкция климатической установки такова, что при включении кондиционера подача наружного воздуха автоматически прекращается, это можно исправить нажатием соответствующей кнопки.

Ранее другой эксперт — Михаил Мартынов, генеральный директор сетей станций техобслуживания и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна» — перечислил главные недостатки китайских автомобилей: это тонкий кузовной металл, слабая подвеска и другие конструктивные недочёты.