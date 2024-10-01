Официальные дилеры отказывают в ремонте «серых» машин из КНР

У владельцев машин, ввезённых по параллельному импорту, начались проблемы. Случилось то, о чём предупреждали дальновидные эксперты — дилеры в России стали испытывать некоторые проблемы с обслуживанием машин китайских брендов, ввезенных параллельным импортом. Об этом рассказали в Союзе автосервисов.

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Пока речь идёт о Geely, Exeed и Li Auto. Проблема в техобслуживании связана с тем, что официальное диагностическое оборудование не видит автомобиль в своей базе. Geely Motors Russia объяснила, что блоки управления в машине, произведённой для европейского или китайского рынка, отличаются от российских, что не даёт оборудованию подключиться к транспортному средству. Крупные китайские производители заявили, что гарантии производителя распространяются только на транспорт, купленный у официального дилера. Всё это привело к тому, что владельцы «параллельных» машин за помощью пошли в независимые станции технического обслуживания.

Стоит напомнить, что в октябре прошлого года Министерство промышленности и торговли РФ запретило привозить автомобильные, которые официально работают в России. Такие автомобили просто не растаможат, говорит управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

«Поставлять их можно, оформив на юридическое лицо без НДС. У всех официальных дилеров и сервисов, которые занимаются китайскими машинами, есть письмо, в котором производители просят не приобретать и не продавать «серые» автомобили, в ином случае представительство лишится бонусов и поддержки», — добавила она и отметила, что любой официальный дилер может обслужить автомобиль, приобретённый по схеме параллельного импорта, только это не будет гарантийным случаем за счёт дистрибьютора, пишут «Известия».

Точно такой же ответ последовал и в компании «Моторинвест», которая является официальным импортером автомобилей Voyah. Поддержка дилеров может распространяться на любой электромобиль бренда, уточнили там, но «без официальной гарантии производителя, включая обновление программного обеспечения». В Haval заявили, что любые гарантии распространяются только и исключительно на автомобили, приобретенные у официального дилера.

Майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин отметил, что после запрета на параллельный импорт брендов, официально работающих в нашей стране, на скадах дилеров «серые» автомобили всё ещё есть. «На складах эти автомобили пылятся, и, чтобы избавиться, на них делают скидки. Например, тот же Geely Monjaro по параллельному импорту будет дешевле на 400–500 тысяч рублей, чем официальный», — заявил он.

Если вернуться к вопросу о техобслуживании «параллельных» машин, то проблемы с ним возникают не только у дилеров, но и у НСТО. Главной сложностью таких машин специалисты называют отсутствие русификации в программном обеспечении. Отмечается, что даже английское меню есть не во автомобилях, всё, как правило, на китайском языке. Следующая сложность — обслуживание узлов, которые требуют подключения к официальным программам автопроизводителя.

Виктор Кондрашин советует с новым автомобилем, если вдруг с ним что-то случается, ехать к официальному дилеру. «У них иногда есть в наличии универсальное диагностическое оборудование. Кроме того, там наверняка есть нужные детали в наличии. Если же владелец машины обслуживает его в одном сервисном центре на протяжении долгих лет, доверяет мастерам, то можно и к ним», — говорит эксперт. Но и там, и там это будет стоить денег, ни о каком гарантийном обслуживании «серой» машины речь идти не может. Более того, в дилерском центре обслуживание будет дороже, чем в НСТО, потому что там будут устанавливать оригинальные детали, а в НСТО — дешёвые аналоги.

Все опрошенные эксперты уверены, что в перспективе могут ужесточиться условия обслуживания «параллельных» машин. Лучше всего покупать автомобиль только у официального дилера, резюмировал Кондрашин.