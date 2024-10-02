В России ожидается новая волна повышения цен на топливо

Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшее время. В социальных сетях стали всё чаще встречаться сообщения о том, что цены на топливо снижаются. Издание RG.ru узнало у экспертов, что сейчас происходит с ценами на бензин в России. Выяснилось, что цены не только не снизятся, а скорее даже поднимутся в ближайшее время.

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Согласно Московской топливной ассоциации, за прошедшую неделю цены на АИ-92 на АЗС снизились в среднем на 8 копеек до 54,01 рубля, а на АИ-95 — на одну копейку до 59,98 рублей. Это произошло впервые с февраля 2024 года. А вот стоимость премиального топлива АИ-100 поднялось сразу на 55 копеек до 81,29 рублей.

По мнению автоэксперта Александра Шумского, правительство сдерживает цены на популярное топливо АИ-92 и АИ-95. А бензин АИ-100 пользуется меньшим спросом и заливают его в основном гонщики. Поэтому власти не обращают внимание на его цену. Дальнейшего снижения ждать не стоит. В ближайшее время бензин, скорее всего, подорожает. Цены будут подниматься примерно на 20 копеек ежемесячно до конца года.

Поэтому нет смысла ждать, что цены на заправках снизятся, считает Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова. В нынешнем снижении на несколько копеек нет ничего существенного. Розничная стоимость немного упала из-за большого объёма производства бензина.

Единственное, что может сделать топливо более выгодным для автомобилистов, это программы лояльности и акции от самих АЗС.