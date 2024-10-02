Правительство Самарской области продаст иномарки и пересядет на Lada Vesta

Правительство Самарской области решило закупить первую партию из 22 автомобилей Lada Vesta. Об этом говорится в официальном Telegram-канале региона.

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«Началась процедура закупки первых 22 автомобилей Lada Vesta. Одновременно в продажу будут переданы иностранные машины, которые были в эксплуатации в среднем по 15-18 лет», — указывается в сообщении.

Первыми пассажирами Vesta станут министры областного правительства. В будущем планируется закупить еще одну партию, а также приобрести Lаda Aura. На отечественный автопром собираются перевести и муниципальных служащих.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на «АвтоВАЗе» решили снабдить кроссовер HGH (заводской индекс) китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.