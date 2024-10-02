Половина россиян не хочет покупать китайские автомобили

Более четверти россиян не хотят покупать китайские автомобили. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенный опрос.

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«Более четверти (27,6%) опрошенных автовладельцев категорически не хотят покупать продукцию китайского автопрома. А еще почти столько же (27,5%) вынуждены сделать такую покупку, т.к. сейчас нет других альтернатив», — говорится в сообщении.

Согласно опросу, чаще всего отказываются от покупки китайских автомобилей из-за высокой цены (17,8%), плохого качества и ненадежности (15,3% и 11% соответственно). Также в Топ-5 таких причин попали «Проблемы с доступностью запчастей / отсутствие каталогов на них» (9,6%) и «Хлам / деньги на ветер» (9,4%).

До этого стало известно, что Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая.

С начала 2024 года в Россию из Китая было вывезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. За это же время в Мексику из КНР было отправлено 322,5 тыс. машин.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.