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"Автостат": 27% россиян не хотят покупать китайские автомобили

Более четверти россиян не хотят покупать китайские автомобили. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенный опрос.

Половина россиян не хочет покупать китайские автомобили
© РИА Новости
«Более четверти (27,6%) опрошенных автовладельцев категорически не хотят покупать продукцию китайского автопрома. А еще почти столько же (27,5%) вынуждены сделать такую покупку, т.к. сейчас нет других альтернатив», — говорится в сообщении.

Согласно опросу, чаще всего отказываются от покупки китайских автомобилей из-за высокой цены (17,8%), плохого качества и ненадежности (15,3% и 11% соответственно). Также в Топ-5 таких причин попали «Проблемы с доступностью запчастей / отсутствие каталогов на них» (9,6%) и «Хлам / деньги на ветер» (9,4%).

До этого стало известно, что Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая.

С начала 2024 года в Россию из Китая было вывезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. За это же время в Мексику из КНР было отправлено 322,5 тыс. машин.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.