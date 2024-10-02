На внедорожник «Хантер» вернулся старый двигатель

На внедорожники УАЗ «Хантер» вернулся двигатель класса «Евро-5». С весны 2022 года ульяновские полноприводники оснащали только атмосферными моторами ЗМЗ-40911 мощностью 112 силы, отвечающими второму экологическому классу (эти эконормы принято называть «Евро-2»), так как компания Bosch отказалась поставлять электронные компоненты российским поставщикам.

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Как сообщает издание «Автоновости дня», с мотором «Евро-5» внедорожник УАЗ «Хантер» стоит 1 530 000 рублей, а подготовленная версия «Экспедиция» — 1 840 000 рублей. При заказе менее экологичного варианта покупатель сможет сэкономить 20 000 рублей.

Кстати, эксперты Национального агентства промышленной информации проанализировали траты владельцев на автомобиль производства Ульяновского автозавода: вышло, что старичок Hunter требует 19 рублей на каждый километр пути. Подробности — в материале Quto.

Между тем, российский Минпромторг ответил Рогозину на жёсткую критику автомобилей УАЗ: российский производитель внедорожников пообещал ввести усиленный режим контроля качества новых машин.