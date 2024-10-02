Автоэксперт объяснил, когда машину лучше продать, чем чинить

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал о том, когда машину лучше продать, чем чинить.

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"Если говорить именно о дорогостоящих услугах, то это практически любой сложный ремонт или замена крупных агрегатов. То есть чаще всего вопрос продать или чинить возникает именно в ситуации, когда на СТО выносят вердикт, что необходимы замены агрегатов трансмиссии или двигателя. Поэтому, когда об этом заходит речь, то возможно, что стоит задуматься о том, чтобы избавиться от автомобиля.

Машины после серьезных ДТП также часто отправляются на продажу. В настоящее время замена даже пары крупных кузовных элементов вместе с услугами мастеров может выйти в стоимость целого автомобиля. А если речь идет о замене и ремонте половины машины, нарушении геометрии кузова, то продажа (часто на запчасти) - вероятно единственное решение", - отметил специалист.

Родионов также добавляет, что нужно подходить к решению проблемы очень взвешенно и обдуманно.

"Во-первых, если требуется дорогостоящий ремонт, необходимо получить диагностический лист с подробным описанием и проценкой всех запчастей и услуг на сертифицированном крупном СТО. То есть недостаточно заехать на диагностику, где на словах скажут, ремонт обойдется в круглую сумму. Нужна подробная схема, с последовательностью действий, рекомендациями и приоритетами. В этом случае, "круглая сумма" будет уже не такой уж пугающей. Например, механик говорит, что сначала исправляем критичные вещи: рулевое управление или тормозную систему, а уж потом, занимаемся подвеской. Таким образом, сумма может дробиться на несколько месяцев или даже растягиваться на год, и уже совсем не так страшить автовладельца. Во-вторых, когда вы сравниваете сумму ремонта с покупкой другого авто, всегда добавляйте плановое ТО к бюджету покупки. Это базовое правило - купил машину, поменяй все техжидкости и, как правило, частично обнови подвеску", - утверждает Родионов.

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