Skoda представила новый кроссовер Elroq

Skoda Elroq - первая модель чешского автопроизводителя, которая скроена по новой дизайнерской рецептуре Modern Solid, которая впоследствии будет применена и к другим автомобилям Skoda. Во-вторых, Elroq должен стать самым массовым электрокаром бренда, чему должна способствовать привлекательная стоимость, которая уже известна.

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Skoda Elroq - аналог кроссовера с ДВС Skoda Karoq. По габаритам новинка чуть крупнее: 4488 х 1884 х 1625 мм, колёсная база больше на 127 мм и составляет 2765 мм. Дорожный просвет составляет 186 мм, но в версии Sportline, которая отличается чёрным декором, матричной оптикой и увеличенным спойлером, он ниже: минус 15 спереди и минус 10 мм сзади; подвеска, соответственно, настроена более жестко.

В основе "Элрока" лежит модульная платформа MEB, что означает независимую многорычажку сзади, стойки МакФерсон спереди и барабанные задние тормоза.

Технические характеристики Skoda Elroq были раскрыты маркой задолго до премьеры. Три версии из четырех имеют электромотор сзади, его мощность составляет 170, 204 и 286 л.с. В полноприводном варианте Elroq 85x мощность составляет 299 л.с. Минимальный запас хода равен 375 км по циклу WLTP, максимум - более 560 км.

Продажи автомобиля стартуют в начале 2025 года. Первыми на рынок выйдут базовая версия и предтоповая - та, что на 286 сил. Цены начинаются от 33 900 евро, что немногим больше, чем просят за Skoda Karoq - 33 140 евро.