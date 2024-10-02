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Без башни: открытые новинки

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Hennessey Venom F5-M Roadster. Американское ателье выпустило мощнейшую в мире модель на «ручке». Сохранена «битурбовосьмёрка» 6.6 Fury от стандартного родстера, выдающая до 1842 лошадиных сил и 1617 Нм, но семидиапазонный «робот» CIMA с одним сцеплением заменён шестиступенчатой «механикой».
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Hennessey Venom F5-M Roadster. Американское ателье выпустило мощнейшую в мире модель на «ручке». Сохранена «битурбовосьмёрка» 6.6 Fury от стандартного родстера, выдающая до 1842 лошадиных сил и 1617 Нм, но семидиапазонный «робот» CIMA с одним сцеплением заменён шестиступенчатой «механикой». 
© Motor.ru
Соберут всего 12 единиц, и все они распроданы заранее, несмотря на цену — минимум 2,65 миллиона долларов за штуку. Под новую трансмиссию перекалибровали мотор. Его мощность теперь выдаётся постепенно, одновременно обеспечивая напористый разгон и возможность контроля заднеприводной машины на большой скорости.
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Соберут всего 12 единиц, и все они распроданы заранее, несмотря на цену — минимум 2,65 миллиона долларов за штуку. Под новую трансмиссию перекалибровали мотор. Его мощность теперь выдаётся постепенно, одновременно обеспечивая напористый разгон и возможность контроля заднеприводной машины на большой скорости. 
© Motor.ru
На крыше появился 1,4-метровый «плавник». Отдельные детали позаимствованы у трековой версии F5 Revolution Roadster: речь идёт, например, о воздухозаборнике или крылышках-канардах на переднем бампере.
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На крыше появился 1,4-метровый «плавник». Отдельные детали позаимствованы у трековой версии F5 Revolution Roadster: речь идёт, например, о воздухозаборнике или крылышках-канардах на переднем бампере. 
© Motor.ru
В интерьере — переоформленная центральная консоль и тоннель, где разместились рычаг трансмиссии, «шайба» управления кондиционером и два металлических тумблера стеклоподъёмников. Динамика не раскрыта. Исходная модификация ускоряется до «сотни» за 2,6 секунды и набирает 482 километра в час. У новинки эти параметры наверняка окажутся хуже.
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В интерьере — переоформленная центральная консоль и тоннель, где разместились рычаг трансмиссии, «шайба» управления кондиционером и два металлических тумблера стеклоподъёмников. Динамика не раскрыта. Исходная модификация ускоряется до «сотни» за 2,6 секунды и набирает 482 километра в час. У новинки эти параметры наверняка окажутся хуже. 
© Motor.ru

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Mercedes-Maybach SL 680. Представлена первая открытая модель люксового суббренда за последние семь лет. Четырёхлитровый V8, как и на AMG SL 63, выдаёт 585 лошадиных сил и 800 Нм, но коробку передач AMG Speedshift с «мокрым» сцеплением заменили девятиступенчатым автоматом с гидротрансформатором.
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Mercedes-Maybach SL 680. Представлена первая открытая модель люксового суббренда за последние семь лет. Четырёхлитровый V8, как и на AMG SL 63, выдаёт 585 лошадиных сил и 800 Нм, но коробку передач AMG Speedshift с «мокрым» сцеплением заменили девятиступенчатым автоматом с гидротрансформатором. 
© Motor.ru
Также создатели предусмотрели другие опоры двигателя, перенастроили ходовую часть ради большей плавности и смягчили настройки трансмиссии. В результате время разгона до ста у полноприводного родстера увеличилось на 0,5 секунды (до 4,1), а максимальная скорость снизилась на 55 километров в час: её ограничили отметкой 260 км/ч.
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Также создатели предусмотрели другие опоры двигателя, перенастроили ходовую часть ради большей плавности и смягчили настройки трансмиссии. В результате время разгона до ста у полноприводного родстера увеличилось на 0,5 секунды (до 4,1), а максимальная скорость снизилась на 55 километров в час: её ограничили отметкой 260 км/ч. 
© Motor.ru
Интерьер вмещает всего двух пассажиров: за спинками сидений располагается отсек для поклажи, отделанный кожей наппа. Переработаны бамперы, патрубки выхлопа, колёса, решетка радиатора, капот и боковые юбки. Кроме того, опознать новинку удастся по традиционному для марки обилию хромированных деталей.
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Интерьер вмещает всего двух пассажиров: за спинками сидений располагается отсек для поклажи, отделанный кожей наппа. Переработаны бамперы, патрубки выхлопа, колёса, решетка радиатора, капот и боковые юбки. Кроме того, опознать новинку удастся по традиционному для марки обилию хромированных деталей. 
© Motor.ru
Наконец, сказано об улучшении шумоизоляции, головной оптике с золотистой начинкой, а также принте с логотипами Maybach и трёхлучевой звезде на капоте. Не требуют доплаты только два цветовых сочетания — красно-чёрное и бело-чёрное. Первым рынком для автомобиля окажется европейский.
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Наконец, сказано об улучшении шумоизоляции, головной оптике с золотистой начинкой, а также принте с логотипами Maybach и трёхлучевой звезде на капоте. Не требуют доплаты только два цветовых сочетания — красно-чёрное и бело-чёрное. Первым рынком для автомобиля окажется европейский. 
© Motor.ru
Cadillac Sollei. Американская фирма продемонстрировала концепт «батарейного» кабриолета. Он создан на основе серийного Celestiq и показывает неограниченные возможности индивидуализации.
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Cadillac Sollei. Американская фирма продемонстрировала концепт «батарейного» кабриолета. Он создан на основе серийного Celestiq и показывает неограниченные возможности индивидуализации. 
© Motor.ru

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Выкрашен прототип в колер Manila Cream, как у купе DeVille 1958 года. Для отделки использовались кожа наппа с радужным пигментом, разные металлы, настоящее дерево и материал Fine Mycelium из грибного мицелия.
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Выкрашен прототип в колер Manila Cream, как у купе DeVille 1958 года. Для отделки использовались кожа наппа с радужным пигментом, разные металлы, настоящее дерево и материал Fine Mycelium из грибного мицелия. 
© Motor.ru
Лифтбек поделился архитектурой Ultium, передней частью кузова и салоном, где установлен 55-дюймовый дисплей. Подсветка разделена на зоны: для каждой предлагается выбирать один из 126 оттенков.
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Лифтбек поделился архитектурой Ultium, передней частью кузова и салоном, где установлен 55-дюймовый дисплей. Подсветка разделена на зоны: для каждой предлагается выбирать один из 126 оттенков. 
© Motor.ru
При создании крыши использован металлизированный текстиль, при изготовлении ковриков — ткань букле. Сзади предусмотрели компактный холодильник для напитков, где поместятся графин и два стакана.
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При создании крыши использован металлизированный текстиль, при изготовлении ковриков — ткань букле. Сзади предусмотрели компактный холодильник для напитков, где поместятся графин и два стакана. 
© Motor.ru
BMW Skytop. BMW M8 Competition превратили в уникальный концепт. Источниками вдохновения оказались Z8 рубежа веков и 503 образца 1950-х. Вопреки нынешним трендам, это не электрокар, а его облик лишён эпатажных деталей, в том числе огромных «ноздрей». Внушительные патрубки выхлопа выставлены напоказ. По сути новинка представляет собой таргу со съёмной секцией мягкого верха.
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BMW Skytop. BMW M8 Competition превратили в уникальный концепт. Источниками вдохновения оказались Z8 рубежа веков и 503 образца 1950-х. Вопреки нынешним трендам, это не электрокар, а его облик лишён эпатажных деталей, в том числе огромных «ноздрей». Внушительные патрубки выхлопа выставлены напоказ. По сути новинка представляет собой таргу со съёмной секцией мягкого верха. 
© Motor.ru
Электропривод не предусмотрен: крышу нужно ставить вручную, а за креслами предусмотрена особая ниша для её хранения. Ни единого общего кузовного элемента с донорской M8 нет: на исходник намекают только наружные зеркала. Выштамповки на боковинах изменены, ручки дверей отсутствуют, покатый капот получил прорези. Оптика стала ещё меньше, а завершают образ колёса с направленным рисунком.
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Электропривод не предусмотрен: крышу нужно ставить вручную, а за креслами предусмотрена особая ниша для её хранения. Ни единого общего кузовного элемента с донорской M8 нет: на исходник намекают только наружные зеркала. Выштамповки на боковинах изменены, ручки дверей отсутствуют, покатый капот получил прорези. Оптика стала ещё меньше, а завершают образ колёса с направленным рисунком. 
© Motor.ru

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Кузов выкрашен в эксклюзивный градиентный колер: оттенок зависит от освещения и угла зрения. После премьеры появилась информация, что Skytop может пойти в серию. По предварительным данным, компания планирует собрать от 20 до 25 экземпляров (по другой версии — 50) стоимостью около полумиллиона долларов за штуку.
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Кузов выкрашен в эксклюзивный градиентный колер: оттенок зависит от освещения и угла зрения. После премьеры появилась информация, что Skytop может пойти в серию. По предварительным данным, компания планирует собрать от 20 до 25 экземпляров (по другой версии — 50) стоимостью около полумиллиона долларов за штуку. 
© Motor.ru
Предполагается, что модель построят на базе M8 Competition Convertible, а следовательно, она обретёт битурбомотор V8 4.4 с отдачей 625 лошадиных сил и 750 Нм, восьмиступенчатый автомат M Steptronic и полный привод xDrive. Впрочем, окончательное решение пока не принято.
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Предполагается, что модель построят на базе M8 Competition Convertible, а следовательно, она обретёт битурбомотор V8 4.4 с отдачей 625 лошадиных сил и 750 Нм, восьмиступенчатый автомат M Steptronic и полный привод xDrive. Впрочем, окончательное решение пока не принято. 
© Motor.ru
Maserati GranCabrio Folgore. Итальянская фирма показала быстрейший на планете электрический кабриолет. Силовая установка позаимствована у родственного GranTurismo.
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Maserati GranCabrio Folgore. Итальянская фирма показала быстрейший на планете электрический кабриолет. Силовая установка позаимствована у родственного GranTurismo. 
© Motor.ru
Три электродвигателя развивают до 829 лошадиных сил и 1350 Нм, ёмкость тягового аккумулятора составляет 92,5 киловатт-часа. Автомобиль может разогнаться до первой «сотни» за 2,8 секунды, до второй — за 9,1. Кроме того, он способен набрать 290 километров в час.
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Три электродвигателя развивают до 829 лошадиных сил и 1350 Нм, ёмкость тягового аккумулятора составляет 92,5 киловатт-часа. Автомобиль может разогнаться до первой «сотни» за 2,8 секунды, до второй — за 9,1. Кроме того, он способен набрать 290 километров в час. 
© Motor.ru
Управление моторами возможно по отдельности, что даёт возможность переключать привод с заднего на полный и наоборот. Батарея работает под напряжением 800 вольт и поддерживает мощность зарядного тока до 270 киловатт.
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Управление моторами возможно по отдельности, что даёт возможность переключать привод с заднего на полный и наоборот. Батарея работает под напряжением 800 вольт и поддерживает мощность зарядного тока до 270 киловатт. 
© Motor.ru

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За пять минут от «быстрой» станции можно получить энергии для 100 километров пути. Обещанная дальнобойность — от 419 до 447 километров.
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За пять минут от «быстрой» станции можно получить энергии для 100 километров пути. Обещанная дальнобойность — от 419 до 447 километров. 
© Motor.ru

Наиболее удобные в повседневной жизни модели — в первую очередь кроссоверы — постепенно вытесняют с рынка менее практичные машины. Например, многие массовые производители отказываются от открытых версий. При этом в премиальном и люксовом сегментах ситуация иная: у потенциальных клиентов таких компаний в гаражах обычно есть и другие автомобили. Именно на подобную аудиторию ориентированы новинки из нашей подборки. Среди них — прототип открытого электрокара, мощнейшая на планете модель с «механикой», роскошный родстер от культового суббренда, самый быстрый в мире кабриолет «на батарейках» и уникальный концепт, который может стать серийным.