Без башни: открытые новинки
Наиболее удобные в повседневной жизни модели — в первую очередь кроссоверы — постепенно вытесняют с рынка менее практичные машины. Например, многие массовые производители отказываются от открытых версий. При этом в премиальном и люксовом сегментах ситуация иная: у потенциальных клиентов таких компаний в гаражах обычно есть и другие автомобили. Именно на подобную аудиторию ориентированы новинки из нашей подборки. Среди них — прототип открытого электрокара, мощнейшая на планете модель с «механикой», роскошный родстер от культового суббренда, самый быстрый в мире кабриолет «на батарейках» и уникальный концепт, который может стать серийным.