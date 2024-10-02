Без башни: открытые новинки

Электропривод не предусмотрен: крышу нужно ставить вручную, а за креслами предусмотрена особая ниша для её хранения. Ни единого общего кузовного элемента с донорской M8 нет: на исходник намекают только наружные зеркала. Выштамповки на боковинах изменены, ручки дверей отсутствуют, покатый капот получил прорези. Оптика стала ещё меньше, а завершают образ колёса с направленным рисунком.