Грузовик Sollers Argo поставили на раму производства УАЗ

Sollers начал производство рам для грузовика Argo. Выпуск налажен на мощностях штамповочного производства Ульяновского автозавода: там появилась новая линия, в состав которой входят четыре сварочных, а также рихтовочный и контрольный кондукторы. Контроль геометрии готовых узлов ведётся электронным методом.

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В год полуавтоматический конвейер может выдавать до 11 500 единиц продукции. Прежде готовые рамы приходили из Китая, так как Sollers Argo является моделью марки JAC, на которую российской стороной приобретена лицензия.

Напомним, что силовая линия этого грузовика тоже имеет отечественное происхождение: дизельный двигатель делают на бывшем заводе Ford, а выпуском коробок передач занимается промплощадка Заволжского моторного завода.

Кстати, как стало известно редакции Quto, компания Sollers готовит новую версию модели Argo — с двухрядным пятиместным кабинным модулем. Машину строят на длиннобазном шасси, которое сразу на 500 мм длиннее обычного.

Между тем, на бывшем заводе Mazda наладили выпуск автобусов: как стало известно редакции Quto, на дальневосточный конвейер встали туристический Sollers SA9 и междугородний Sollers SA6.