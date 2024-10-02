Володин: До конца года лидеры фракций и вице-спикеры пересядут на Aurus
До конца года руководители фракций Государственной Думы и вице-спикеры пересядут на автомобили Aurus, заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, в Думу поступит семь таких машин. Двое вице-спикеров - первые зампреды ГД Александр Жуков и Иван Мельников, как сообщил Володин, уже ездят на автомобилях этой марки.
"На автомобили "Lada Aura" пересядут 17 председателей комитетов", - добавил спикер.
По данным Управления делами президента, до конца этого года они поступят в Госдуму.
В конце декабря Володин сообщал, что в гараж Госдумы поступили первые российские машины - Lada Vesta. Председатель ГД тогда уточнил, что замену автопарка на российские машины будут производить постепенно, по мере выбытия иномарок из строя.
"Также нами было принято решение в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства", - напомнил он.
По словам Володина, депутатов будут обеспечивать автомобилями марок "Москвич", "Лада", Aurus. При этом председатель Госдумы, как тогда сообщалось, сам пользуется автомобилем Aurus, а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3".