Более 81 тыс. случаев парковки на тротуарах выявили в Москве в 2024 году

В январе – сентябре 2024 года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила более 81 тыс. случаев парковки на тротуарах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«За девять месяцев этого года МАДИ выявила более 81 тыс. авто на тротуарах в зоне действия запрещающих знаков», – говорится в материале.

Как уточняется, за такое нарушение на спецстоянку переместили 4 тыс. 22 машины.