Более 81 тыс. случаев парковки на тротуарах выявили в Москве в 2024 году

Более 81 тыс. случаев парковки на тротуарах выявили в Москве в январе – сентябре
В январе – сентябре 2024 года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила более 81 тыс. случаев парковки на тротуарах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«За девять месяцев этого года МАДИ выявила более 81 тыс. авто на тротуарах в зоне действия запрещающих знаков», – говорится в материале.
Как уточняется, за такое нарушение на спецстоянку переместили 4 тыс. 22 машины.
«Просим водителей не бросать авто на тротуарах. Это особенно мешает родителям с колясками, пожилым и другим маломобильным людям. Если автовладельца нет на месте нарушения, инспекторы МАДИ могут отправить машину на спецстоянку. Будьте внимательнее и паркуйтесь только в разрешенных местах», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.