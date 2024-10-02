Toyota Land Cruiser стал дешевле и получил новые комплектации

Сокращение комплектаций и ценовая корректировка Toyota Land Cruiser 2025

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Toyota продолжает стратегию упрощения своего ассортимента, отказавшись от самой дорогой комплектации внедорожника Land Cruiser и прекратив использование названия «Prime» для подключаемых гибридных моделей Prius и RAV4. Такие изменения направлены на оптимизацию предложений и увеличение доступности моделей, пишет SPEEDME.RU.

В 2025 году стартовая цена Toyota Land Cruiser составляет 5 414 000 рублей, что на 52 000 рублей больше по сравнению с прошлым годом. Специальная версия First Edition была исключена из линейки, теперь покупатели могут начать свой выбор с новой базовой комплектации 1958, а затем перейти к стандартной версии.

Базовая версия 1958 предлагается за 5 414 000 рублей (против 5 371 000 рублей в 2024 году), в то время как стандартная версия теперь доступна за 5 977 000 рублей (против 5 932 000 рублей в прошлом году).

Модель 1958 сохранила ретро-элементы дизайна, включая круглые светодиодные фары и радиаторную решетку с надписью «TOYOTA». Интерьер оборудован тканевыми сиденьями и 8-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Стандартная комплектация включает узкие прямоугольные LED фары, сиденья с искусственной кожей и два 12,3-дюймовых экрана.

В 2025 году Land Cruiser получил также небольшие технические обновления: новую интегрированную крышку багажника для улучшения видимости груза в темное время суток и новый цвет кузова Heritage Blue для стандартной версии. Пакет Premium продолжает предлагать расширенные опции, включая 20-дюймовые колеса, аудиосистему JBL с 14 динамиками, проекционный дисплей и беспроводную зарядку за дополнительные 547 100 рублей.

Обе версии Land Cruiser оснащены 2,4-литровым гибридным двигателем I-Force Max мощностью 326 л.с. и крутящим моментом 630 Нм, полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива составляет до 10,2 литров на 100 км в смешанном цикле. Новый Land Cruiser будет доступен в автосалонах уже этой осенью.