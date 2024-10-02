В Россию привезли новый 286-сильный кроссовер Audi Q7

На авторынок России привезли новый 286-сильный кроссовер Audi Q7.

© За рулем

Сразу несколько частных продавцов привезли на российский рынок по схеме параллельного импорта популярный полноразмерный кроссовер Audi Q7. Дебют автомобиля состоялся еще в 2015 году, через четыре года, в 2019 году его модернизировали.

После рестайлинга кроссовер получил новые бамперы и оптику и обновленный интерьер. В начале текущего года модель пережила второй рестайлинг, правда не такой кардинальный, как в первый раз.

У автомобиля изменились фары, фонари, бамперы и решетка радиатора, а что касается внутреннего убранства салона, в этот раз производитель ограничился новыми декоративными вставками и контрастной строчкой в отделке.

Новые Audi Q7 оснащены дизельным V6 объемом 3,0 л мощностью 286 л.с, он совмещается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от компании ZF, привод – полный. Стоимость нового кроссовера варьируется от 14 млн до 15,7 млн рублей.