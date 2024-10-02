В США эмигрант спрятал на свалке коллекцию роскошных автомобилей

В США нашли коллекцию раритетных автомобилей, которые около сорока лет простояли на свалке. Об этом пишет Daily Mail.

© Российская Газета

Коллекция принадлежала немецкому эмигранту по имени Руди Кляйн, который приехал в Лос-Анджелес в 1950-х годах.

Он работал мясником, но его настоящим призванием было коллекционирование классических европейских автомобилей, требующих ремонта. Первую машину мужчина купил в 1967 году, это был Porsche Foreign Auto.

Постепенно он собрал целую коллекцию, в которой были роскошные автомобили - Ferrari, Porsche и Lamborghini. Всего - более 566 автомобилей и деталей.

Кляйн прятал свои машины на свалке. Он не распространялся о коллекции и пускал туда лишь избранных. Его не стало в 2001 году, но семья позаботилась о том, чтобы его коллекция осталась нетронутой.

Теперь коллекция выставлена на аукцион Sotheby's. В конце октября на торги под названием "Свалка: коллекция Руди Кляйна" будут выставлены 208 лотов.

Как ожидается, аукцион принесет наследникам Кляйна миллионы. Среди лотов - три отреставрированных Lamborghini Miuras. Их общая стоимость составляет около двух миллионов долларов.